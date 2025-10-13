Onu | via libera Israele a consegna aiuti

22.00 Le Nazioni Unite hanno ottenuto l'autorizzazine israeliana per la consegna degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato il viceportavoce dell'Onu, Farhan Haq. "Abbiamo l'autorizzazione necessaria per portare tutti quegli aiuti a Gaza, come concordato con le autorità israeliane, e al momento tali aiuti si trovano in varie località fuori Gaza", ha affermato aggiungendo che i dettagli della distribuzione degli aiuti sono in via di definizione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it