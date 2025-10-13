Onori e nuovi gradi nell’Arma

Tarantini Time Quotidiano Nella mattinata, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale, Colonnello Antonio MARINUCCI, ha conferito il grado superiore a 5 Carabinieri appartenenti ai reparti dipendenti, esortando i militari neo promossi ad accogliere questo momento con soddisfazione, ma anche con un rinnovato senso di responsabilità. «Questo non è un traguardo, ma una nuova partenza» – ha sottolineato il Colonnello MARINUCCI – invitando i presenti a proseguire il loro percorso con costante impegno e dedizione. Il Comandante ha poi ricordato che al nuovo grado corrispondono maggiori responsabilità: «È importante essere ancora di più d’esempio per i collaboratori e per i colleghi più giovani. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

