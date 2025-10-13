One UI 8 a valanga | aggiornamenti per altri otto smartphone Samsung Galaxy

Tuttoandroid.net | 13 ott 2025

Samsung aggiorna Galaxy A53 5G, A33 5G, M56, M53, M35, M34, M15 5G e XCover 7 Pro con One UI 8 e Android 16: ecco tutte le novità in arrivo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

