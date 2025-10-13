Omicidio Taormina Schifani chiama Piantedosi | vertice a Roma e a Palermo le opposizioni chiedono un Consiglio straordinario

Palermotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso in via Spinuzza davanti al locale di proprietà della sua famiglia, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha contattato telefonicamente il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per discutere la situazione della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - taormina

Paolo Taormina ucciso a Palermo, l'omicidio ripreso dalle telecamere. La madre: "La mia vita è distrutta"

L'omicidio all'Olivella, è caccia al killer di Paolo Taormina: "Avete ucciso mio figlio, come faccio a vivere ora?"

Omicidio Palermo, 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo di pistola alla fronte, cercava di fermare un pestaggio, arrestato killer - VIDEO

omicidio taormina schifani chiamaOmicidio Paolo Taormina, Schifani e Lagalla mercoledì dal Ministro Piantedosi - L’allarme sicurezza a Palermo è ormai esploso in tutta la sua drammaticità. Come scrive blogsicilia.it

omicidio taormina schifani chiamaOmicidio Paolo Taormina, da Schifani a Galvagno “La politica non basta, la società reagisca compatta” - “Dopo i tragici fatti di Monreale abbiamo sinceramente auspicato che episodi del genere non accadessero mai più. blogsicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Taormina Schifani Chiama