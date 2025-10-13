Omicidio Taormina a Palermo testimoni indicano l’autore tramite TikTok
Sono stati i racconti di alcuni testimoni a portare gli investigatori sulle tracce di Gaetano Maranzano, accusato di aver ucciso con un colpo di pistola alla nuca Paolo Taormina sabato notte, a Palermo. Maranzano e gli amici erano clienti del pub della vittima, per cui diversi presenti, che li conoscevano, hanno saputo indicare agli investigatori il profilo TikTok dell’omicida. «Mi ero appena accomodata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: omicidio - taormina
Paolo Taormina ucciso a Palermo, l'omicidio ripreso dalle telecamere. La madre: "La mia vita è distrutta"
L'omicidio all'Olivella, è caccia al killer di Paolo Taormina: "Avete ucciso mio figlio, come faccio a vivere ora?"
Omicidio Palermo, 21enne Paolo Taormina ucciso con un colpo di pistola alla fronte, cercava di fermare un pestaggio, arrestato killer - VIDEO
+++AGGIORNAMENTO+++ #Omicidio di Paolo Taormina a #Palermo, il 28enne reo confesso ha avuto complici? Scattano perquisizioni e controlli allo #Zen - X Vai su X
Gaetano Maranzano e l'uccisione del 21enne Paolo Taormina a Palermo: il papà del (presunto) killer era stato condannato per tentato omicidio - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Taormina a Palermo, testimoni indicano l’autore tramite TikTok - Sono stati i racconti di alcuni testimoni a portare gli investigatori sulle tracce di Gaetano Maranzano , accusato di aver ucciso con un colpo di pistola alla ... Segnala msn.com
Omicidio al pub, la sorella di Paolo: “Ha puntato la pistola contro di me” - PALERMO – Testimoni e protagonisti raccontano dettagli sempre più drammatici dell’omicidio di Paolo Taormina. livesicilia.it scrive