Sono stati i racconti di alcuni testimoni a portare gli investigatori sulle tracce di Gaetano Maranzano, accusato di aver ucciso con un colpo di pistola alla nuca Paolo Taormina sabato notte, a Palermo. Maranzano e gli amici erano clienti del pub della vittima, per cui diversi presenti, che li conoscevano, hanno saputo indicare agli investigatori il profilo TikTok dell’omicida. «Mi ero appena accomodata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Omicidio Taormina a Palermo, testimoni indicano l’autore tramite TikTok