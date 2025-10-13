Omicidio stradale pena inesistente | il grido di un padre dopo la morte del figlio
Oltre 23.000 firme in pochi giorni per chiedere una legge più severa contro l'omicidio stradale, reato introdotto nel 2016 che al momento prevede pene tra i i 2 e i 7 anni. È questo il risultato raggiunto dalla petizione "Omicidio stradale: pena inesistente", lanciata su Change.org da Paolo.
Omicidio stradale di Cecilia De Astis, uno dei minori rom è scappato dalla comunità: preso
Tragedia in bici: il ragazzo aveva appena compiuto gli anni. Indagini per omicidio stradale
Cuba, italiano accusato di omicidio stradale all'Avana
Anziano morto investito. Il conducente patteggia la pena. Un anno con la condizionale - Ha patteggiato la pena di un anno con la condizionale per omicidio stradale, per aver investito l'anziano che poi morì poco dopo durante il trasporto in ospedale.
Omicidio stradale: ok commissione Senato a ddl - E' stato approvato dalla commissione Giustizia del Senato il ddl sull'omicidio stradale: prevista una pena massima di 12 anni nel caso in cui si procura la morte guidando in stato di ebbrezza o sotto ...