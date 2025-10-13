Omicidio Pinna nuovi rilievi balistici all' interno del casolare
Troppi dubbi sulla dinamica, sul movente e sul ruolo di eventuali complici del delitto che ha sconvolto la Gallura. Per questo gli inquirenti sono tornati nella tenuta di Concaentosa, tra Palau e Arzachena, in Sardegna, dove nella notte tra l'11 e il 12 settembre è stata uccisa Cinzia Pinna, 33 anni, originaria di Castelsardo, con tre colpi di pistola. I carabinieri del Ris di Cagliari, a distanza di giorni, hanno effettuato nuovi rilievi balistici all’interno del casolare dove era stata trovata la donna. A confessare l'omicidio, l'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda, 41 anni, proprietario della tenuta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
