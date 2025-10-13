Omicidio Paolo Taormina la rabbia e il dolore della famiglia | ‘Dopo ha puntato la pistola sulla sorella’

La famiglia di Paolo Taormina smentisce la versione di Gaetano Maranzano: ‘Non si conoscevano’. «Erano otto o nove contro di lui. Paolo cercava solo di calmare tutti, diceva “state calmi, ci stiamo divertendo”». A raccontarlo è lo zio di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni ucciso davanti al locale di famiglia, il pub “O Scrusciu”, nel cuore di Palermo. Per l’omicidio è stato fermato Gaetano Maranzano, 28 anni, del quartiere Zen, che ha confessato il delitto, parlando di presunti vecchi rancori. Ma la famiglia respinge questa versione: «Non si conoscevano. Quel ragazzo ha tirato fuori la pistola, ha sparato e poi l’ha puntata anche contro la sorella di Paolo». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

