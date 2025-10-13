Omicidio Paolo Taormina la rabbia e il dolore della famiglia | ‘Dopo ha puntato la pistola sulla sorella’
La famiglia di Paolo Taormina smentisce la versione di Gaetano Maranzano: ‘Non si conoscevano’. «Erano otto o nove contro di lui. Paolo cercava solo di calmare tutti, diceva “state calmi, ci stiamo divertendo”». A raccontarlo è lo zio di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni ucciso davanti al locale di famiglia, il pub “O Scrusciu”, nel cuore di Palermo. Per l’omicidio è stato fermato Gaetano Maranzano, 28 anni, del quartiere Zen, che ha confessato il delitto, parlando di presunti vecchi rancori. Ma la famiglia respinge questa versione: «Non si conoscevano. Quel ragazzo ha tirato fuori la pistola, ha sparato e poi l’ha puntata anche contro la sorella di Paolo». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
L'omicidio di Paolo, c'è la confessione. Il sindaco: "Piango con voi" VIDEO - Ha confessato Gaetano Maranzano: ammette di avere sparato un colpo di pistola alla tempia di Paolo Taormina.
Paolo Taormina, il padre comprò il pub per farlo tornare a Palermo. «Morto per colpa mia». La sorella: il killer mi ha puntato la pistola - È sconovolta, si dispera, grida e non smette un attimo di piangere Fabiola Galioto, madre di Paolo Taormina, il ventunenne ucciso l'altra notte a Palermo da Gaetano Maranzano, 28 ...