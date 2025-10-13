Omicidio Paolo Taormina in magliaia a fiaccolata Palermo

L’11 ottobre a Palermo oltre duemila persone hanno sfilato da piazza Politeama per ricordare Paolo Taormina e altre vittime della violenza. Alla fiaccolata erano presenti la madre Fabiola Galioto e la sorella Sofia, accompagnate da familiari di altre vittime. Tra i partecipanti anche Ismaele La Vardera, l’attore Stefano Piazza e l’influencer Alessio Ciolino. Candele e luci dei telefonini hanno illuminato la piazza in un momento di commozione collettiva. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

