Omicidio Paolo Taormina Arcidiacono | Dolore troppo grande Monreale pronta a sostenere la famiglia

Monrealelive.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monreale – Il Sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono scrive alla famiglia di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni ucciso a Palermo la sera di sabato scorso. “Monreale vi è sinceramente vicina ed è pronta a sostenervi in questo momento triste e nel tempo che verrà”. Paolo Taormina è stato ucciso mentre cercava di sedare . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

omicidio paolo taormina arcidiaconoOmicidio Paolo Taormina, da Schifani a Galvagno “La politica non basta, la società reagisca compatta” - “Dopo i tragici fatti di Monreale abbiamo sinceramente auspicato che episodi del genere non accadessero mai più. Lo riporta blogsicilia.it

