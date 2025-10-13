Omicidio Paolo Taormina Arcidiacono | Dolore troppo grande Monreale pronta a sostenere la famiglia
Monreale – Il Sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono scrive alla famiglia di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni ucciso a Palermo la sera di sabato scorso. “Monreale vi è sinceramente vicina ed è pronta a sostenervi in questo momento triste e nel tempo che verrà”. Paolo Taormina è stato ucciso mentre cercava di sedare . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
Gaetano Maranzano, il killer reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina a Palermo, proprio ieri aveva pubblicato su TikTok un sottofondo musicale e parlato in cui si sente: «Tu mi arresti e per che cosa?». Una frase pronunciata nella fiction "Il capo dei capi" - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, confessa l'autore dell'omicidio di Paolo Taormina. 'Aveva importunato la mia ragazza, ho perso il controllo' #ANSA - X Vai su X
Giovane ucciso a Palermo: notte in carcere per Maranzano. Oggi l'autopsia sul corpo di Paolo Taormina - Ha trascorso la sua prima notte nel carcere Pagliarelli a Palermo, Gaetano Maranzano, 28 anni, fermato ieri per l’omicidio del gestore del pub «O scruscio" ... Da msn.com
Omicidio Paolo Taormina, da Schifani a Galvagno “La politica non basta, la società reagisca compatta” - “Dopo i tragici fatti di Monreale abbiamo sinceramente auspicato che episodi del genere non accadessero mai più. Lo riporta blogsicilia.it