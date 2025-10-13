Omicidio di Paolo Taormina a Palermo il killer Gaetano Maranzano parla di una presunta lite per la fidanzata

Gaetano Maranzano, accusato dell'omicidio di Paolo Taormina a Palermo, avrebbe parlato durante un interrogatorio di una lite per la ragazza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Paolo Taormina a Palermo, il killer Gaetano Maranzano parla di una presunta lite per la fidanzata

In questa notizia si parla di: omicidio - paolo

Gaetano Maranzano, il killer reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina a Palermo, proprio ieri aveva pubblicato su TikTok un sottofondo musicale e parlato in cui si sente: «Tu mi arresti e per che cosa?». Una frase pronunciata nella fiction "Il capo dei capi" - facebook.com Vai su Facebook

Palermo, confessa l'autore dell'omicidio di Paolo Taormina. 'Aveva importunato la mia ragazza, ho perso il controllo' #ANSA - X Vai su X

Gaetano Maranzano e l'uccisione del 21enne Paolo Taormina a Palermo: il papà del killer era stato condannato per tentato omicidio - Gaetano Maranzano, il 28enne arrestato per l'omicidio di Paolo Taormina di 21 anni di Palermo, è figlio di Vincenzo “Gnu Gnu” Maranzano, condannato a dieci anni per ... Secondo ilmessaggero.it

Gaetano Maranzano, il presunto killer di Paolo Taormina su TikTok mostra ciondoli con pistola e audio di Riina. Il post dopo l'omicidio: «Tu mi arresti?» - Collane a forma di pistola e audio di film dedicati a Totò Riina sul profilo di Gaetano Maranzano. Si legge su ilgazzettino.it