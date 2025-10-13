Omicidio di Palermo dubbi sulla confessione del killer gli inquirenti cercano la verità
Prima notte in carcere a Palermo per Gaetano Maranzano, il 28enne fermato per l’omicidio del gestore del pub “O scruscio” Paolo Taormina di 21 anni. Maranzano ha confessato il delitto, ma il movente è ancora poco chiaro. Sul corpo della vittima nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia che, unitamente alle indagini balistiche sull’arma trovata in casa dell’indagato, sarà utile per chiarire con esattezza cosa è accaduto. Intanto nella serata di domenica c’è stata una fiaccolata molto partecipata in segno di solidarietà alla famiglia della vittima. I dubbi sulla confessione del killer. Inizialmente si è parlato di un pestaggio interrotto dalla vittima, accorsa in difesa di un ragazzo, circostanza poi smentita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
