Omicidio del 21enne a Palermo oggi l' autopsia e l' interrogatorio del 28enne reo confesso

AGI - Sarà eseguita nella giornata di oggi l' autopsia sul corpo di Paolo Taormina, il 21enne ucciso nella notte tra sabato e domenica a Palermo, colpito a morte dopo essere intervenuto per sedare una rissa davanti al pub in cui lavorava, a pochi passi dal Teatro Massimo. Tra le altre cose l' esame autoptico dovrà appurare le cause del decesso in seguito - secondo la ricostruzione fornita dall' indagato fermato con l'accusa di omicidio - a un colpo di arma da fuoco alla testa. La confessione di Gaetano Maranzano. Gaetano Maranzano, 28 anni, fermato dai carabinieri su disposizione della procura, avrebbe infatti confessato di avere visto, per caso, Taormina che in passato avrebbe fatto delle avances alla sua fidanzata e di avere quindi perso la testa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Omicidio del 21enne a Palermo, oggi l'autopsia e l'interrogatorio del 28enne reo confesso

