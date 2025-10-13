Omaggio al ‘princeps’ Con la cornamusa

A 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, "princeps musicae", sabato 18 nella chiesa di San Domenico il festival "Grandezze & Meraviglie" ci farà riscoprire la sua sontuosa "Missa Papae Marcelli" nell’esecuzione di soli, coro e strumenti di Biscantores (nella foto) con la direzione di Luca Colombo. Nel pomeriggio di sabato, in Duomo a Modena, anche il Coro giovanile regionale dell’Emilia Romagna, diretto da Daniele Sconosciuto, renderà omaggio a Palestrina, nel suo concerto per il Modena Organ Festival. Questa settimana "Grandezze & Meraviglie" toccherà anche la Rocca di Vignola, con un concerto (domani sera) dedicato a Händel fra Roma e Londra, tenuto dall’Ensemble Vicetia Musicalis con Fabio Missaggia, e giovedì 16 alla chiesa del Voto a Modena l’esecuzione integrale del Sesto libro dei Madrigali di Monteverdi con l’ensemble Rosso Porpora diretto da Walter Testolin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

