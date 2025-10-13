Oltre la consegna degli ostaggi israeliani da parte di Hamas in Medio Oriente c' è una partita politica sull' asse Usa vs Cina

Trump vede nella ricostruzione di Gaza il tassello di un mosaico internazionale destinato a spostare il Medio Oriente in un'area geoeconomica americana rivale di Pechino La partita degli ostaggi e il commovente ricongiungimento con le rispettive famiglie ci consente di cominciare un nuovo rag.

È cominciato il rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, mentre Trump è sbarcato in Medio Oriente - Intanto migliaia di palestinesi stanno rientrando nelle città del nord della Striscia trovando morte e distruzione, nel tentativo di recuperare i morti dalle macerie. Scrive wired.it

Gaza, la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani in vita da parte di Hamas: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati - In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 ... Secondo vanityfair.it