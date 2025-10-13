Oltre Gaza perché non possiamo non dirci ottimisti

Ilfoglio.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come si fa a non essere ottimisti ora che verranno liberati gli ostaggi nelle mani di Hamas e che verrà raggiunta una tregua? Non è la pace in Palestina, se mai ci sarà, ma finisce la carneficina c. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Oltre Gaza, perché non possiamo non dirci ottimisti

