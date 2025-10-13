Oltre 50.000 euro l’anno senza università | le professioni d’oro che stanno cambiando l’Italia nel 2025

Per decenni, la laurea è stata considerata l’unico vero lasciapassare per il successo professionale ed economico. Intere famiglie si sono sacrificate nella speranza che un titolo accademico potesse garantire una carriera stabile e ben retribuita. Ma oggi, quella certezza si è progressivamente incrinata, lasciando spazio a una nuova realtà lavorativa dove l e competenze pratiche, la specializzazione tecnica e la capacità di adattamento contano spesso più del famoso pezzo di carta. Il mondo del lavoro si è trasformato profondamente sotto la spinta della digitalizzazione, della globalizzazione e di un’economia sempre più dinamica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

