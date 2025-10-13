Oltre 250 studenti aretini al convegno Noi ragazzi siamo estranei alla mafia

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025

È stato un evento molto sentito e applaudito la 2ª edizione del convegno “Noi ragazzi siamo Estranei alla mafia” che si è svolto nella mattina di giovedì 9 ottobre all'auditorium Caurum Hall "Guido d’Arezzo" al Centro Affari di Arezzo. Hanno partecipato autorità civili e religiose, fra le quali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

