Oltraggiato nuovamente il monumento dedicato al maresciallo Di Resta la denuncia di un cittadino FOTO

Ilpescara.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre dei ragazzi incivili sono tornati a oltraggiare il monumento del maresciallo Di Resta bivaccando e bevendo alcolici attorno al monumento stesso». È quanto segnala un nostro lettore residente in via Luigi Polacchi. Scopri i nostri approfondimenti e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

