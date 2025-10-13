Olio Ranieri quando la tradizione di famiglia è in bottiglia

PADRE, FIGLIO, E ORA NIPOTE. Tre generazioni a confronto, oltre tre secoli di storia, un forte attaccamento alla terra umbra, ma anche uno sguardo rivolto al futuro, alla tutela dell’ambiente e alla nuova prospettiva immaginata dagli occhi dei giovani. Così, Olio Ranieri, si fa strada nel futuro dell’agricoltura italiana. Raoul Ranieri, amministratore dell’Oleificio Ranieri, la vostra storia nasce più di tre secoli fa: quanto conta oggi il legame con la terra umbra nella vostra identità aziendale? "Le nostre radici affondano nell’Alto Tevere, dove tutto ebbe inizio nel 1711, quando un documento catastale di Città di Castello citava per la prima volta la famiglia Ranieri e un terreno coltivato a olivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

