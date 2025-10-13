Olio d' oliva in Puglia annata di carica ma non da record | qualità resta al top

Annata di carica in Puglia, ma non da record, con la campagna olearia 2025-2026 che conferma le attese solo in parte, perché alla “scarica” 2024-2025 il settore registra una crescita del 40% delle quantità, segnale di una ripresa vigorosa anche se diseguale, ma rispetto al 2023-2024 la produzione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il segreto per riconoscere l’olio pugliese “vero” da quello contraffatto: guarda l’etichetta - Nella vasta gamma di oli d'oliva presenti sul mercato, la Puglia si distingue per la sua eccellente produzione e qualità. Segnala iltarantino.it

Olio e territorio: la Puglia di Sabino Leone brilla al Best Chef Awards 2025 - L’azienda pugliese Sabino Leone è stata l’unica della regione selezionata come partner ufficiale del Best Chef Awards 2025 a Milano, portando l’eccellenza olearia di Canosa e le sue cultivar autoctone ... Secondo italiaatavola.net