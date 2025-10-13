Milano – Conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: tra 116 giorni, il 6 febbraio, via ai Giochi con la cerimonia inaugurale allo stadio San Siro. Ma a che punto sono le grandi opere milanesi in vista del grande evento? Nei padiglioni fieristici di Rho “abbiamo concluso l’80% delle attività” ha fatto sapere Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano, lo scorso martedì in occasione del sopralluogo del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Il riferimento è ai lavori che riguardano due padiglioni, il 13-15 e il 22-24, che ospiteranno le gare di speed skating e di hockey femminile e maschile durante Milano-Cortina e che poi diventeranno un complesso per eventi di grandissima portata, capace di contenere fino a 30mila persone, il secondo per capienza in Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026: scatta il conto alla rovescia. Scopri a che punto siamo con le grandi opere