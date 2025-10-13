Olimpiadi di informatica studenti dello scientifico sugli scudi alle finali nazionali | un oro e un bronzo

Due studenti del liceo scientifico di Forlì ai vertici delle Olimpiadi italiane di informatica. Andrea Malmesi (5°L) e Lorenzo Jiang (4°C) hanno conquistato rispettivamente una medaglia d’oro e una di bronzo alla finale nazionale svoltasi a Udine dal 23 al 25 settembre. Alla competizione hanno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

