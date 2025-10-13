Olimpiadi di informatica studenti dello scientifico sugli scudi alle finali nazionali | un oro e un bronzo
Due studenti del liceo scientifico di Forlì ai vertici delle Olimpiadi italiane di informatica. Andrea Malmesi (5°L) e Lorenzo Jiang (4°C) hanno conquistato rispettivamente una medaglia d’oro e una di bronzo alla finale nazionale svoltasi a Udine dal 23 al 25 settembre. Alla competizione hanno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Si chiudono le Olimpiadi di informatica a Udine: tre studenti locali a medaglia
Olimpiadi Informatica, studente del liceo Righi di Cesena medaglia d’oro
Tre studenti friulani si sono aggiudicati una medaglia alle Olimpiadi di informatica, ospitate dal Malignani di Udine. Complimenti a Miriam Pividori del Malignani, a Yuri Vodopivec del Marinelli di Udine e a Diego Stocco dell'ISIS della Bassa Friulana di Cer
Udine per alcuni giorni è stata la capitale dei giovani talenti digitali Tre studenti friulani si sono aggiudicati una medaglia alle Olimpiadi di informatica, ospitate quest'anno dall'ISIS Arturo Malignani di Udine. Complimenti a Miriam Pividori dell'Istituto Malign
XXV Olimpiadi Italiane di Informatica: ecco i vincitori - Le XXV Olimpiadi Italiane di Informatica, svoltesi all’ISIS Malignani di Udine si sono concluse con 9 ori, 18 argenti e 27 bronzi. Scrive bitmat.it
