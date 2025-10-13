Olanda usa il suo golden power su Nexperia controllato da Cina

Roma, 13 ott. (askanews) – Il governo olandese si è appropriato del controllo del produttore di microprocessori Nexperia, dal 2017 detenuto da un gruppo della Cina, facendo ricorso a un provvedimento simile a quello del “golden power” italiano. Con un comunicato, il ministero degli Affari economici spiega che la decisione punta a “scongiurare una situazione in cui beni prodotti da Next Perry, come risulterebbero non disponibili in caso di emergenza”. Il governo olandese precisa che i processi produttivi proseguiranno. Il provvedimento in questione, denominato “Goods Availability Act (Wet beschikbaarheid goederen)” è stato deciso a seguito di “segnali acuti di gravi carenze a livello di management e di iniziative da parte di Nexperia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it