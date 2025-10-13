Olanda usa il suo golden power su Nexperia controllato da Cina
Roma, 13 ott. (askanews) – Il governo olandese si è appropriato del controllo del produttore di microprocessori Nexperia, dal 2017 detenuto da un gruppo della Cina, facendo ricorso a un provvedimento simile a quello del “golden power” italiano. Con un comunicato, il ministero degli Affari economici spiega che la decisione punta a “scongiurare una situazione in cui beni prodotti da Next Perry, come risulterebbero non disponibili in caso di emergenza”. Il governo olandese precisa che i processi produttivi proseguiranno. Il provvedimento in questione, denominato “Goods Availability Act (Wet beschikbaarheid goederen)” è stato deciso a seguito di “segnali acuti di gravi carenze a livello di management e di iniziative da parte di Nexperia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: olanda - golden
SIAMO DI FRONTE AD UNA GOLDEN ERA STATUNITENSE? Il Mondiale U20 sta regalando, come da tradizione, un'importante iniezione di storie fantastiche, talenti interessanti e, chissà che non sia già un assaggio dello stato di crescita delle nazionali i - facebook.com Vai su Facebook
Olanda usa il suo “golden power” su Nexperia, controllato da Cina - (askanews) – Il governo olandese si è appropriato del controllo del produttore di microprocessori Nexperia, dal 2017 detenuto da un gruppo della Cina, facendo ricorso a un provvedimento ... Come scrive msn.com