Ok al caffè ma quanto al dì?
Se il caffé ti piace sei in buona compagnia: ma non esagerare! La caffeina è l'alleata dei lavoratori notturni (diminuisce la sensazione di sonnolenza), degli studenti (aumenta la lucidità e la risposta mentale) ed anche dei fumatori (il profumo ed il sapore del caffè fanno saltare tanti buoni propositi.). Parliamo di una sostanza naturale, che da sola è capace di sol. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
In questa notizia si parla di: caff - caffé
Indipendentemente dal caso in questione, aver elevato questi due saltimbanchi da camera caffè a fustigatori morali e commentatori politici (citati dall'account ufficiale di un partito) è il vero sintomo dell'abisso in cui siamo precipitati. - X Vai su X
Caffè Bolland - facebook.com Vai su Facebook