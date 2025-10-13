Ohio bimba di 4 anni sfigurata da un cane | ‘Il suo mento era completamente lacerato’ pitbull soppresso

L’aggressione a Mentor. Un pomeriggio di paura a Mentor, in Ohio, dove una bambina di quattro anni e sua madre sono state aggredite da un cane senza guinzaglio. L’episodio è avvenuto il 4 ottobre nei pressi di Rushton Drive, mentre le due stavano camminando verso il Veterans Park, a pochi metri da casa. Secondo quanto riportato da Cleveland 19 News, il cane – un pitbull – si è avventato sulla piccola Carina Palladino, mordendola più volte al viso. La madre, Alexis Higham, ha tentato disperatamente di difendere la figlia: “Continuava a morderla, a lasciarla andare, a cercare di colpire un’altra parte del suo viso”, ha raccontato ai giornalisti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ohio, bimba di 4 anni sfigurata da un cane: ‘Il suo mento era completamente lacerato’, pitbull soppresso

