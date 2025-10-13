Oh ma cosa fa? Iva Zanicchi incontra i fan e finisce malissimo interviene anche la polizia

A 85 anni compiuti, Iva Zanicchi continua a essere una forza della natura. L’energia, la voce e la vitalità dell’Aquila di Ligonchio restano intatte, al punto da far invidia a molte colleghe più giovani. Nonostante i decenni di carriera e i successi accumulati, la cantante emiliana non accenna a rallentare: partecipa a programmi televisivi, concede interviste e, soprattutto, continua a girare il mondo portando in scena la sua musica, dalle piazze italiane ai teatri d’Europa e persino degli Stati Uniti. Venerdì scorso, l’artista è stata accolta con entusiasmo a Noci, in provincia di Bari, dove ha tenuto un concerto nella suggestiva cornice di piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it