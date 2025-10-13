Oggi il vertice per la tregua a Gaza Perché Trump riunisce a Sharm-el-Sheikh i leader di 20 Paesi

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli unici assenti al vertice di oggi a Sharm-el-Sheikh saranno Hamas e gli israeliani, impegnati nella passaggio cruciale della prima fase dell’accordo di tregua: il rilascio degli ostaggi e la liberazione dei prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri di Tel Aviv. Ma tutti gli altri principali capi di Stato che hanno avuto (o che hanno dichiarato di aver avuto) un ruolo nel raggiungimento dell’intesa per il cessate il fuoco a Gaza saranno presenti in Egitto. Su tutti ci sarà Donald Trump, che presiederà il vertice insieme al padrone di casa, il presidente Abdel Fattah al-Sisi. Vi prenderanno parte in tutto i leader di una ventina di Paesi, fra cui il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron a quello turco Recep Tayyip Erdogan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

oggi il vertice per la tregua a gaza perch233 trump riunisce a sharm el sheikh i leader di 20 paesi

© Ilfattoquotidiano.it - Oggi il vertice per la tregua a Gaza. Perché Trump riunisce a Sharm-el-Sheikh i leader di 20 Paesi

In questa notizia si parla di: oggi - vertice

Il vertice di centrodestra sulle Regionali atteso per oggi

Regionali, la politica scalda i motori. Oggi vertice centrodestra

Regionali, oggi nuovo vertice centrodestra con Meloni

oggi vertice tregua gazaOggi il vertice per la tregua a Gaza. Perché Trump riunisce a Sharm-el-Sheikh i leader di 20 Paesi - L'obiettivo: garantire legittimazione internazionale all'accordo di pace ... Segnala ilfattoquotidiano.it

oggi vertice tregua gazaGaza, tregua Israele-Hamas: Rilasciati i primi sette ostaggi. Trump: “La guerra è finita” - Le notizie di oggi dopo il cessate il fuoco e la tregua a Gaza tra Israele e Hamas: liberati gli ostaggi israeliani come prevede l’accordo di Trump ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi Vertice Tregua Gaza