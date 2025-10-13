Oggi il vertice per la tregua a Gaza Perché Trump riunisce a Sharm-el-Sheikh i leader di 20 Paesi
Gli unici assenti al vertice di oggi a Sharm-el-Sheikh saranno Hamas e gli israeliani, impegnati nella passaggio cruciale della prima fase dell’accordo di tregua: il rilascio degli ostaggi e la liberazione dei prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri di Tel Aviv. Ma tutti gli altri principali capi di Stato che hanno avuto (o che hanno dichiarato di aver avuto) un ruolo nel raggiungimento dell’intesa per il cessate il fuoco a Gaza saranno presenti in Egitto. Su tutti ci sarà Donald Trump, che presiederà il vertice insieme al padrone di casa, il presidente Abdel Fattah al-Sisi. Vi prenderanno parte in tutto i leader di una ventina di Paesi, fra cui il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron a quello turco Recep Tayyip Erdogan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
