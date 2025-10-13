Oggi 13 ottobre Beata Alexandrina Maria da Costa | nutrita dall’Eucarestia è un miracolo vivente

Depositaria di grandi doni mistici, la Beata Alexandrina Maria da Costa ha vissuto molti anni nella sofferenza nutrita solo dall’Eucarestia. La storia della Beata Alexandrina Maria da Costa, che si commemora oggi 13 ottobre, è costellata da tanto dolore, ma da una grande fede e doni mistici che mostrano la grandezza dell’amore di Dio. La. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 13 ottobre, Beata Alexandrina Maria da Costa: nutrita dall’Eucarestia, è un miracolo vivente

In questa notizia si parla di: oggi - ottobre

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 1 ottobre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 1 ottobre 2025

Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 1 ottobre 2025

Oggi, 12 ottobre, anche il Comune di Novi Ligure celebra la Giornata della Meraviglia. Il drappo amaranto esposto a Palazzo Dellepiane rappresenta simbolicamente una riflessione sul diritto dei bambini alla bellezza, al gioco e alla speranza, anche in contest - facebook.com Vai su Facebook

L'oroscopo di oggi - Lunedì 13 ottobre - Inizi la settimana caro Ariete con la certezza che alcuni problemi in casa e nelle tue relazioni strette, possono essere risolti attraverso la perseveranza che di certo non ti manca. Si legge su msn.com

L'oroscopo di lunedì 13 ottobre, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani - Le stelle parlano di amore e lavoro per i segni e non solo. Da msn.com