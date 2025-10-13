Officine fotografiche compie 25 anni L' istituzione romana punto di riferimento per generazioni di reporter è molto più di una scuola e di uno spazio espositivo è il cuore pulsante e aggregante di una comunità che ora festeggia l' importante anniversario con la mostra Persona di Paolo Pellegrin
C i sono luoghi che sono casa. Sono i posti in cui torni sempre volentieri perché sai che potrai incontrare qualcuno che conosci, ma se non dovesse accadere, comunque le facce che ti circonderanno saranno familiari. Officine fotografiche è uno di quei posti. Dove la città finisce e tutte le strade portano al mare. Qui, da 25 anni, in fondo a via Libetta, quartiere Ostiense, dove Roma finisce e tutte le strade tutte al mare, c'è un palazzetto imbrattato di graffiti, scritte e simboli incomprensibili.
