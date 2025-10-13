Officina dell’Arte si inaugura con Un amore di peso

Reggiotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Marco Cavallaro ad inaugurare la nuova stagione artistica dellOfficina dell’Arte, diretta da Peppe Piromalli, venerdì 17 ottobre alle ore 20,45 al teatro Francesco Cilea. Un’apertura forte, intelligente, divertente: come la commedia che porta in scena e che, ancora una volta, affronta temi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: officina - arte

L'Officina dell'arte omaggia il pittore cesenate Gaudio Serra con una retrospettiva di opere inedite

“Nuovi Stimoli” al Cilea: pronta a partire la nuova stagione artistica dell’Officina dell’Arte

“Nuovi Stimoli” al Cilea: pronta a partire la nuova stagione artistica dell’Officina dell’Arte

Cerca Video su questo argomento: Officina Dell8217arte Inaugura Amore