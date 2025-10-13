Officina dell’Arte si inaugura con Un amore di peso
Sarà Marco Cavallaro ad inaugurare la nuova stagione artistica dell’Officina dell’Arte, diretta da Peppe Piromalli, venerdì 17 ottobre alle ore 20,45 al teatro Francesco Cilea. Un’apertura forte, intelligente, divertente: come la commedia che porta in scena e che, ancora una volta, affronta temi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Venerdì 17 ottobre, Marco Cavallaro apre la stagione dell'Officina dell'Arte al teatro "Francesco Cilea" con una commedia che affronta temi di accettazione, rispetto e identità, mescolando risate e riflessioni profonde