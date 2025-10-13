Offerte di lavoro nel Salento | 657 posizioni aperte nelle aziende del territorio

LECCE – Sono 657 i posti di lavoro contenuti nelle 234 offerte pubblicate nel consueto report di Arpal Puglia, il trentaseiesimo da inizio anno, per l’ambito territoriale salentino. Il settore che si conferma con il maggior numero di opportunità lavorative è quello delle costruzioni con 149. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

