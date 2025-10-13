Offerta ho Mobile 5,95€ | 100 Giga minuti illimitati e 200 SMS a un prezzo imbattibile

Nel panorama delle tariffe mobile italiane, l' offerta ho Mobile 5,95€ si distingue per il suo equilibrio tra prezzo e contenuti. A partire dal 13 ottobre 2025, ho. Mobile ha lanciato una promozione imperdibile: 100 Giga di traffico dati, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS a soli 5,95€ al mese. Una proposta semplice, trasparente e senza costi nascosti, perfetta per chi cerca una soluzione economica ma completa. Offerta ho Mobile Dettagli dell'offerta ho Mobile 5,95€. L' offerta ho Mobile 5,95€ è disponibile online e nei negozi fino al 3 novembre 2025, salvo proroghe. È attivabile sia da chi richiede un nuovo numero sia da chi effettua la portabilità da un altro operatore.

