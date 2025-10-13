Odio tutti gli ebrei se vi appendono sarò la prima a sputarvi Cecilia Parodi condannata dopo la denuncia di Liliana Segre | Nel suo video odio razziale

Costa caro a Cecilia Parodi il video su Instagram in cui disse in lacrime, tra le altre cose, «odio tutti gli ebrei». La scrittrice e attivista è stata condannata a un anno e sei mesi per diffamazione aggravata dall’odio razziale e per «propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale». La sentenza del tribunale di Milano arriva dopo la denuncia della senatrice a vita Liliana Segre, bersaglio di una serie di frasi considerate dal giudice antisemite nei confronti della senatrice e sopravvissuta alla Shoah. I risarcimenti e la condanna di Cecilia Parodi. Parodi è stata condannata in rito abbreviato con la sospensione della condizionale «subordinata» alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza per 20 giorni sul sito del ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Open.online