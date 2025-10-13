Odio tutti gli ebrei se vi appendono sarò la prima a sputarvi Cecilia Parodi condannata dopo la denuncia di Liliana Segre | Nel suo video odio razziale
Costa caro a Cecilia Parodi il video su Instagram in cui disse in lacrime, tra le altre cose, «odio tutti gli ebrei». La scrittrice e attivista è stata condannata a un anno e sei mesi per diffamazione aggravata dall’odio razziale e per «propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale». La sentenza del tribunale di Milano arriva dopo la denuncia della senatrice a vita Liliana Segre, bersaglio di una serie di frasi considerate dal giudice antisemite nei confronti della senatrice e sopravvissuta alla Shoah. I risarcimenti e la condanna di Cecilia Parodi. Parodi è stata condannata in rito abbreviato con la sospensione della condizionale «subordinata» alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza per 20 giorni sul sito del ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Open.online
“A tutti gli ebrei imputate le colpe del governo di Israele: Netanyahu ha slatentizzato l’odio antisemita. Demonizzazione anche a sinistra”
Mosca pubblica lista dei "russofobi" che hanno "incitato all'odio contro Moc", da Mattarella a Joe Biden, da Tajani a Von Der Leyen: tutti i nomi
“Amore per tutti, odio per nessuno”: benvenuti a Jalsa Salana 2025
«Ebrei di m... bruciate tutti». Disprezzo e odio razziale nella scritta antisemita comparsa sulla saracinesca del panificio Kasher Roma 5778 di via Avicenna 15, in zona Marconi. L'hanno trovata i dipendenti del forno kosher, che hanno subito chiamato il 112. Vai su Facebook
Insulti a Liliana Segre, Cecilia Parodi condannata a un anno e mezzo: «Definì gli ebrei "gente da appendere"» - La scrittrice Cecilia Parodi aveva commentato su Instagram un intervento della senatrice a vita: ora risponde per istigazione alla discriminazione e diffamazione. Si legge su msn.com
ProPal, a due anni dal 7 ottobre botte, scritte e striscioni. Cresce l'odio contro gli ebrei - Dovrebbe essere una domanda anacronistica, che riporta direttamente alla prima metà del 1900. iltempo.it scrive