Odio tutti gli ebrei | condannata a un anno e 6 mesi la scrittrice rossa Cecilia Parodi per le frasi contro Segre

Un anno e 6 mesi di reclusione con la condizional e per propaganda a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa contro Liliana Segre. È la condanna inflitta dal gup di Milano, Luca Milani, nei confronti della scrittrice e attivista di sinistra Cecilia Parodi, querelata il 19 luglio 2024 dal legale della senatrice a vita e sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, per un video circolato sulla rete dove Parodi affermava “odio tutti gli ebrei, odio tutti gli israeliani, dal primo all’ultimo, odio tutti quelli che li difendono” e altri commenti antisemiti. Odio razziale di sinistra: la scrittrice Cecilia Parodi è indagata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Odio tutti gli ebrei”: condannata a un anno e 6 mesi la scrittrice rossa Cecilia Parodi per le frasi contro Segre

