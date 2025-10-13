Odio razziale e diffamazione contro Liliana Segre | condannata la scrittrice Cecilia Parodi

Il gup del Tribunale di Milano ha condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 1 anno e 6 mesi (con pena sospesa) la scrittrice e attivista Cecilia Parodi. In un video su Instagram aveva rivolto frasi antisemite contro la senatrice a vita Liliana Segre e la comunità ebraica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

