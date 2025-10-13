Odio razziale contro la Segre | condannata a 1 anno e 6 mesi la scrittrice Cecilia Parodi

Milano – Condannata ad un anno e 6 mesi, per "propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale" e per diffamazione aggravata dall'odio razziale, Cecilia Parodi, scrittrice, attivista e relatrice in alcuni convegni, imputata a seguito della denuncia della senatrice a vita Liliana Segre. Il processo. Il processo con rito abbreviato vedeva al centro un video choc, pubblicato su Instagram, nel quale Parodi aveva affermato, tra le altre cose, "odio tutti gli ebrei", oltre a frasi antisemite contro la sopravvissuta alla Shoah. La sentenza è stata emessa dal gup di Milano Luca Milani, dopo le indagini del pm Leonardo Lesti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Odio razziale contro la Segre: condannata a 1 anno e 6 mesi la scrittrice Cecilia Parodi

