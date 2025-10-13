Occupato il Nautico Per il preside gli studenti che protestano sono solo quelli della Genova bene

Repubblica.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contro le parole del dirigente del San Giorgio, Paolo Fasce, interviene la Cgil: “Autoritario e paternalistico”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

occupato il nautico per il preside gli studenti che protestano sono solo quelli della genova bene

© Repubblica.it - Occupato il Nautico. Per il preside gli studenti che protestano sono solo quelli della “Genova bene"

In questa notizia si parla di: occupato - nautico

Scuole, occupato anche il nautico

occupato nautico preside studentiGaza, gli studenti occupano la sede dell'Istituto Nautico genovese - Questa mattina gli studenti dell' Istituto Nautico San Giorgio di Genova hanno occupato la propria scuola. Secondo rainews.it

Gli studenti del Nautico brillano a bordo di Solaris alla Barcolana - Orgoglio per il Friuli Venezia Giulia, eccellenza nella formazione nautica ... Scrive nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Occupato Nautico Preside Studenti