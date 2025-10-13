Occupato il Nautico Per il preside gli studenti che protestano sono solo quelli della Genova bene
Contro le parole del dirigente del San Giorgio, Paolo Fasce, interviene la Cgil: “Autoritario e paternalistico”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: occupato - nautico
Scuole, occupato anche il nautico
La 65esima edizione del Salone Nautico chiude con un bilancio più che positivo. Quella di quest’anno è stata un’edizione “molto positiva per gli affari in banchina” dicono gli organizzatori anche se dal presidente di Confindustria Nautica non sono mancate al - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, gli studenti occupano la sede dell'Istituto Nautico genovese - Questa mattina gli studenti dell' Istituto Nautico San Giorgio di Genova hanno occupato la propria scuola. Secondo rainews.it
Gli studenti del Nautico brillano a bordo di Solaris alla Barcolana - Orgoglio per il Friuli Venezia Giulia, eccellenza nella formazione nautica ... Scrive nordest24.it