obiettivo di coppia tomori bisseck di rincorsa missione mondiali 2026

La maglia della nazionale, in questi giorni di sosta, per loro va a braccetto solto con i ricordi, vicini o più lontani. Nel contempo, è per entrambi obiettivo. A breve termine: giugno 2026. Missione Mondiali per Fikayo Tomori e Yann Bisseck: obiettivo che passa soprattutto dalle due sponde opposte del Naviglio. Punti d’arrivo in comune, insieme a qualche sali-scendi di troppo. Ora, sia l’inglese che il tedesco stanno mandando segnali. Da pollice alto, con i debiti distinguo. Altissimo per Tomori: otto su otto da titolare con Massimiliano Allegri. Sempre, in campionato come in Coppa Italia. E nonostante un risentimento muscolare all’adduttore che lo aveva costretto a uscire contro il Napoli: Max lo ha aspettato e confermato dall’inizio anche con la Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

