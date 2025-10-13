Obiettivo di coppia Tomori-Bisseck di rincorsa Missione Mondiali 2026
La maglia della nazionale, in questi giorni di sosta, per loro va a braccetto solto con i ricordi, vicini o più lontani. Nel contempo, è per entrambi obiettivo. A breve termine: giugno 2026. Missione Mondiali per Fikayo Tomori e Yann Bisseck: obiettivo che passa soprattutto dalle due sponde opposte del Naviglio. Punti d’arrivo in comune, insieme a qualche sali-scendi di troppo. Ora, sia l’inglese che il tedesco stanno mandando segnali. Da pollice alto, con i debiti distinguo. Altissimo per Tomori: otto su otto da titolare con Massimiliano Allegri. Sempre, in campionato come in Coppa Italia. E nonostante un risentimento muscolare all’adduttore che lo aveva costretto a uscire contro il Napoli: Max lo ha aspettato e confermato dall’inizio anche con la Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Gattuso alla Rai dopo Italia Estonia: «Ringrazio i ragazzi per la prestazione, l’obiettivo è far felice la gente. Sulla coppia Retegui-Kean dico che…»
Giovani coppie in cammino Primo incontro Domenica 26 Ottobre 2025 Centro Chiara – Parrocchia di Campodarsego Per chi Coppie sposate delle nostre parrocchie Obiettivo - Fermarsi e riflettere sul nostro essere coppia - Lasciarsi accompagnare
Verstappen con la doppietta Monza-Baku ha spaventato la coppia McLaren e riacceso la lotta tra team. Obiettivo aureo: essere primi tra i perdenti