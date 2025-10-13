Obesity day 2025 i pediatri del Policlinico in prima linea per una scuola sempre più palestra di salute

Contrastare l’obesità infantile partendo dai banchi di scuola: è questo lo spirito con cui il Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina e l’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” hanno celebrato l’Obesity Day 2025.L’iniziativa, che si inserisce nella campagna nazionale promossa da ADI –. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

