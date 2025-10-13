Obesity day 2025 i pediatri del Policlinico in prima linea per una scuola sempre più palestra di salute
Contrastare l’obesità infantile partendo dai banchi di scuola: è questo lo spirito con cui il Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina e l’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” hanno celebrato l’Obesity Day 2025.L’iniziativa, che si inserisce nella campagna nazionale promossa da ADI –. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Obesità pediatrica: fermiamola prima che cresca! 10 ottobre 2025 – Obesity Day a Terni In occasione della Campagna nazionale Obesity Day, promossa dalla Fondazione ADI (Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana), anche quest'anno l'Az
Le Aziende sanitarie di Parma aderiscono all'Obesity Day per prevenire l'obesità pediatrica
Obesity Day 2025, visite gratuite per bambini e adolescenti all'ospedale Perrino di Brindisi - In occasione dell'Obesity Day 2025, domani venerdì 10 ottobre dalle 10 alle 12, l'Uosd di Endocrinologia, Malattie metaboliche, Dietetica e Nutrizione clinica dell'ospedale Perrino offrirà visite grat
Obesità pediatrica: "Prevenire prima che cresca", il messaggio della Giornata Nazionale Obesity Day - In occasione dell'Obesity Day, le specialiste della Pediatria Endocrinologica del Maggiore e della Pediatria di comunità dell'Azienda USL promuovono prevenzione e corretti stili di vita per combattere