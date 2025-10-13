Oasis la Stella Verde dell’Irpinia | da Vallesaccarda un modello di cucina etica e sostenibile
Venerdì 10 ottobre, nella suggestiva cornice del ristorante Oasis Sapori Antichi a Vallesaccarda, si è tenuta una tappa del Festival delle Eccellenze e delle Tradizioni. Un appuntamento dal titolo emblematico, “Green Irpinia”, pensato per riflettere su temi cruciali come l’etica, la sostenibilità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: oasis - stella
#LeonardoDiCaprio #Oasis #oasisreunion - facebook.com Vai su Facebook
.@oasis, @LeoDiCaprio dà la sua opinione del concerto a Pasadena: "È stato incredibile. C'era anche @PaulMcCartney" L'attore Premio Oscar: "È stato incredibile vederli di nuovo insieme. Tutti vogliono essere presenti per momenti come questi" #Oasis - X Vai su X