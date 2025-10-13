Oasis la Stella Verde dell’Irpinia | da Vallesaccarda un modello di cucina etica e sostenibile

Avellinotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 ottobre, nella suggestiva cornice del ristorante Oasis Sapori Antichi a Vallesaccarda, si è tenuta una tappa del Festival delle Eccellenze e delle Tradizioni. Un appuntamento dal titolo emblematico, “Green Irpinia”, pensato per riflettere su temi cruciali come l’etica, la sostenibilità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oasis - stella

Cerca Video su questo argomento: Oasis Stella Verde Dell8217irpinia