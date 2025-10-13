ROMA – Anticipato live in alcuni concerti estivi, esce il 17 ottobre che segue “Canta ancora”, brano scritto da lei e colonna sonora del film campione di incassi “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri con cui ha vinto il?Nastro d’Argento 2025 per la Migliore Canzone Originale. “Nuvole” arriva dopo un anno di riconoscimenti in Italia, ma anche all’estero come il Filming Italy Los Angeles Best Original Song Award ricevuto a Los Angeles sempre per “Canta ancora” e concerti in America e in Giappone, oltre ad essere stata scelta una sua fotografia tra i volti protagonisti di?Faces, la mostra fotografica all’aperto firmata ArtIcon esposta ad Arles (Francia). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Nuvole”, il nuovo singolo di Arisa