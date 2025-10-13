Nuvole è il nuovo singolo di Arisa che segue Canta ancora
Milano, 13 ott. (askanews) – Anticipato live in alcuni concerti estivi, esce il 17 ottobre “Nuvole”, il nuovo singolo di Arisa che segue “Canta ancora£, brano scritto da lei e colonna sonora del film campione di incassi Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri con cui ha vinto il Nastro d’Argento 2025 per la Migliore Canzone Originale. “Nuvole” arriva dopo un anno di riconoscimenti in Italia, ma anche all’estero come il Filming Italy Los Angeles Best Original Song Award ricevuto a Los Angeles sempre per “Canta ancora” e concerti in America e in Giappone, oltre ad essere stata scelta una sua fotografia tra i volti protagonisti di Faces, la mostra fotografica all’aperto firmata ArtIcon esposta ad Arles (Francia). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
