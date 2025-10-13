Nuovo San Siro | Foster e Manica incontrano Sala Milan e Inter Onorati che abbiate scelto noi

I due architetti hanno presentato la visione del progetto ai club e al sindaco: “Un investimento per il futuro dello sport e per la città di Milano”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuovo San Siro: Foster e Manica incontrano Sala, Milan e Inter. "Onorati che abbiate scelto noi"

In questa notizia si parla di: nuovo - siro

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

Nuovo San Siro, conto alla rovescia per la cessione dell’area a Inter e Milan. Operazione da 1,2 miliardi di euro. Cosa manca ancora

Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”

Milano, il nuovo stadio San Siro e la demolizione del Meazza: come verrà gestita la convivenza dei due impianti - X Vai su X

San Siro, il futuro è deciso: nuova casa per Milan e Inter Via libera al nuovo stadio da 71.500 posti progettato da Foster + Partners e Manica. Lavori previsti per la prima metà del 2027 con l’obiettivo di completare l’impianto in tempo per gli Europei 2032 http - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo San Siro: Foster e Manica incontrano Sala, Milan e Inter. "Onorati che abbiate scelto noi" - I due architetti hanno presentato la visione del progetto ai club e al sindaco: “Un investimento per il futuro dello sport e per la città di Milano” ... Da msn.com

Il nuovo San Siro muove i primi passi: incontro tra Inter, Milan, Sala e gli architetti - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato a Palazzo Marino una delegazione di Inter e Milan con i rappresentanti delle proprietà Oaktree e Redbird, e Lord ... Scrive msn.com