Nuovo San Siro Foster e Manica in Comune | Grati a Oaktree e RedBird per averci affidato l’opportunità di progettare il nuovo stadio per Inter e Milan

Una visita di cortesia ed un primo incontro che ha fatto seguito all'approvazione del Consiglio comunale della delibera per la vendita di San Siro a Inter e Milan. Stiamo parlando, ovviamente, del nuovo stadio dei due club. Il progetto sarà sviluppato e realizzato dai Lord Norman Foster e David Manica

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

Nuovo San Siro, conto alla rovescia per la cessione dell’area a Inter e Milan. Operazione da 1,2 miliardi di euro. Cosa manca ancora

Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”

Il nuovo San Siro muove i primi passi: incontro tra Inter, Milan, Sala e gli architetti - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato a Palazzo Marino una delegazione di Inter e Milan con i rappresentanti delle proprietà Oaktree e Redbird, e Lord ... Segnala msn.com

Nuovo Stadio Inter e Milan: incontro in comune con i rappresentanti degli studi Manica e Foster - E il pomeriggio di oggi, lunedì 13 ottobre 2025, è andato in scena un incontro importantissimo a Palazzo Marino con i rappresentanti dei due club e quindi dei due fondi di investimento, ma anche con ... Riporta msn.com