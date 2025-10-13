Nuovo rischio di precipitazioni | diramata l' allerta meteo gialla

Agrigentonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, informa la cittadinanza che per domani è in vigore un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico sull’intero territorio comunale e non solo: l'avviso della protezione civile riguarderà tutta la provincia.Si raccomanda massima prudenza: limitare gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - rischio

Il buco dell'ozono è di nuovo a rischio a causa dell'aumento dei razzi

Paura Sinner, è un nuovo scandalo: rischio gravissimo

“Attenti al pollo, aumenta il rischio di morte per tumori più della carne rossa”: il nuovo studio e il parere dell’esperto

Rischio idrogeologico per maltempo, diramata l’allerta meteo gialla a Milano - Milano, 12 settembre 2025 – Al contesto di instabilità che caratterizzerà questo fine settimana, da un punto di vista meteorologico, si aggiunge anche l’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio ... Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Rischio Precipitazioni Diramata