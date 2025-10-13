Nuovo rischio di precipitazioni | diramata l' allerta meteo gialla
Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, informa la cittadinanza che per domani è in vigore un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico sull’intero territorio comunale e non solo: l'avviso della protezione civile riguarderà tutta la provincia.Si raccomanda massima prudenza: limitare gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
