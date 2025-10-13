Nuovo punto bus Lega | Apre la biglietteria mancano ancora alcuni servizi Poche informazioni e logistica caotica

“Pare che il prossimo 17 ottobre sarà finalmente inaugurata la nuova sede della biglietteria di Start Romagna in piazzale Karl Marx. Non proprio a ridosso della stazione degli autobus ma neppure troppo lontana, in un ‘punto strategico’ sentenziò l’assessore Christian Castorri nella risposta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: nuovo - punto

Nuovo nido d’infanzia nel quartiere Parma Mia: lavori a buon punto

Vlahovic Juve (Tuttosport), a breve nuovo faccia a faccia con Ristic: serve un patto per evitare brutte sorprese. Il punto sul serbo

«De Laurentiis il primo a portare un nuovo punto di vista al calcio italiano», il Como ha come modello Adl

Facciamo un nuovo punto sui lavori di ripristino e adeguamento del ponte in muratura e acciaio sul Canal Bianco a Coccanile. Sono stati realizzati un ponte by-pass provvisorio per il passaggio temporaneo dei sottoservizi presenti ai lati del ponte esistente, le - facebook.com Vai su Facebook

"Domani apre il nuovo Punto Bus, ma è caos su dove arrivano i mezzi" - Eppure pochissimi utenti ne sono al corrente e perfino il personale di Start Romagna sembra sapere poco o nulla. Si legge su ilrestodelcarlino.it