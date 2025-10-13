Nuovo ospedale di Terni la DIRETTA del consiglio comunale | interventi e dibattito

Appuntamento questa mattina, 13 ottobre, a partire dalle 9.30 con il consiglio comunale aperto con all’ordine del giorno la realizzazione del nuovo ospedale di Terni.L’assemblea si svolge presso la biblioteca comunale – Bct: previsti una trentina di interventi che verranno conclusi dal sindaco di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

nuovo ospedale terni direttaTerni. Rebus nuovo ospedale: la palla passa ai tecnici - TERNI Alla vigilia del consiglio comunale straordinario di lunedì 13 ottobre, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha scoperto le carte sul nuovo ospedale di Terni. Si legge su ilmessaggero.it

nuovo ospedale terni direttaNuovo ospedale Terni da 600 posti e 500 milioni di euro: affidata indagine per location - Cinquecento milioni di euro è la cifra stimata per la realizzazione del nuovo ospedale di Terni, Dea di secondo livello da 600 posti letto. umbria24.it scrive

