Nuovo incendio nell’hinterland leccese | brucia l’auto di una commessa
CAVALLINO – Altra auto in fiamme nelle scorse ore. Nella tarda serata di ieri, poco dopo le 23, una Ford T-Max è stata infatti avvolta dalle lingue di fuoco a Cavallino, in via Aldo Moro, all’angolo con via Sardegna.Il veicolo, intestato a una 54enne del luogo, commessa presso il vicino centro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: nuovo - incendio
