Nuovo Dall’Ara l’ora di aprire anche ai ‘privati’

Il Bologna di nuovo in Europa, due campioni rossoblù vestiti di azzurro (Orsolini e Cambiaghi) e gli Europei del 2032 sullo sfondo. Uno scenario perfetto e pieno di promesse con un unico grande punto interrogativo sul futuro: lo stadio, la nuova casa del Bologna calcio. In settimana un vertice fra il sindaco Lepore e Fenucci dovrebbe chiarire le prospettive e definire un piano per il restyling del Dall’Ara, che comprende anche l’allestimento di un impianto temporaneo. Il valore complessivo dell’opera è stimato in circa 220 milioni di euro. Rispetto al progetto definito tre anni fa, i costi sono lievitati per una cifra che oscilla fra i 50 e gli 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it